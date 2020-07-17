Your guide to all the live Sport on TV this weekend
Your one-stop-shop guide for TV sport this weekend
Sport is back big time on our TV screens and we are spoiled for choice this weekend. Plan your weekend from the list below.
FRIDAY
RUGBY
REDS V WESTERN FORCE
SKY SPORTS ACTON 10AM
CRICKET
ENGLAND V WEST INDIES
SKY SPORTS CRICKET, 10.30
GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS GOLF, 12.15PM
GAA
WEXFORD SHC: ST MARTIN'S
V O-THE-BALLAGH, TG4, 7.15
SOCCER
WEST HAM V WATFORD
SKY SPORTS, 7.30PM
SATURDAY
RUGBY
HURRICANES V BLUES;
WARATAHS V BRUMBIES
SKY SPORTS ACTION, 7.30AM
FORMULA ONE
HUNGARIAN GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 11AM
GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS GOLF, 1.40PM
SOCCER
NORWICH V BURNLEY
SKY SPORTS, 5PM
SOCCER
FA CUP: MAN CITY V ARSENAL, BT SPORT 1, 7PM
SUNDAY
RUGBY
CHIEFS V HIGHLANDERS
SKY SPORTS ACTION, 4AM
FORMULA ONE
HUNGARIAN GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 12.30PM
GAA
DUBLIN SHC: KILMACUD CROKES V BALLYBODEN ST ENDAS, TG4, 3PM
SOCCER
TOTTENHAM V LEICESTER
SKY SPORTS, 3.30PM
GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS GOLF, 12NOON
SOCCER
FC CUP: MAN UTD V CHELSEA. BBC 1, 5.30PM
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