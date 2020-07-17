Your guide to all the live Sport on TV this weekend

Express Reporter

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Live Sport on TV this weekend

Your one-stop-shop guide for TV sport this weekend

Sport is back big time on our TV screens and we are spoiled for choice this weekend. Plan your weekend from the list below.

FRIDAY

RUGBY
REDS V WESTERN FORCE
SKY SPORTS ACTON 10AM

CRICKET
ENGLAND V WEST INDIES
SKY SPORTS CRICKET, 10.30

GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS GOLF, 12.15PM

GAA
WEXFORD SHC: ST MARTIN'S
V O-THE-BALLAGH, TG4, 7.15

SOCCER
WEST HAM V WATFORD
SKY SPORTS, 7.30PM

SATURDAY

RUGBY
HURRICANES V BLUES;
WARATAHS V BRUMBIES
SKY SPORTS ACTION, 7.30AM

FORMULA ONE
HUNGARIAN GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 11AM

GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS GOLF, 1.40PM

SOCCER
NORWICH V BURNLEY
SKY SPORTS, 5PM

SOCCER
FA CUP: MAN CITY V ARSENAL, BT SPORT 1, 7PM

SUNDAY

RUGBY
CHIEFS V HIGHLANDERS
SKY SPORTS ACTION, 4AM

FORMULA ONE
HUNGARIAN GRAND PRIX
SKY SPORTS F1, 12.30PM

GAA
DUBLIN SHC: KILMACUD CROKES V BALLYBODEN ST ENDAS, TG4, 3PM

SOCCER
TOTTENHAM V LEICESTER
SKY SPORTS, 3.30PM

GOLF
MEMORIAL TOURNAMENT
SKY SPORTS GOLF, 12NOON

SOCCER
FC CUP: MAN UTD V CHELSEA. BBC 1, 5.30PM