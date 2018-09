Offaly's 2019 Allianz Hurling League fixtures revealed

Kevin Martin's Offaly senior hurling team will start their Allianz Hurling League 1B campaign away against Waterford on Sunday, January 27.

Offaly caused a stir in last year's league, beating Dublin by 13 points in Croke Park, before slumping to a number of defeats.

The Championship brought further hardship as Offaly lost out in the new round-robin Leinster format, taking heavy defeats at the hands of Galway and Kilkenny. They were relegated to the Joe McDonagh Cup for 2019.

In the league, they will face strong opposition, starting with Waterford, before facing Dublin in O'Connor Park on February 3, Laois on February 16, Galway on February 24 and Carlow on the March 3.

The game against Carlow in Netwatch Cullen Park on the final day will be particularly significant as Carlow are the side replacing Offaly in the Leinster Championship proper in 2019.

You can see a full list of the Allianz Hurling League fixtures below:

2019 Allianz Hurling League Provisional Fixtures

Saturday 26 January

Division 1A round 1

(7.0): Tipperary v Clare

Division 1B round 1

(7.0): Dublin v Carlow

Division 2B round 1

(2.0): Warwickshire v Wicklow

Sunday 27 January

Division 1A round 1

(2.0): Kilkenny v Cork

(2.0): Wexford v Limerick

Division 1B round 1

(2.0): Waterford v Offaly

TBC Galway v Laois

Division 2A round 1

(2.0): Mayo v Meath

(2.0): Westmeath v London

TBC Antrim v Kerry

Division 2B round 1

(2.0): Donegal v Kildare

(2.0): Down v Derry

Division 3A round 1

(2.0): Lancashire v Tyrone

TBC Louth v Roscommon

TBC Monaghan v Armagh

Division 3B round 1

(2.0): Cavan v Leitrim

(2.0): Sligo v Fermanagh

Saturday 2 February

Division 1A round 2

(7.0): Limerick v Tipperary

Sunday 3 February

Division 1A round 2

(2.0): Clare v Kilkenny

(2.0): Cork v Wexford

Division 1B round 2

(2.0): Carlow v Galway

(2.0): Laois v Waterford

(2.0): Offaly v Dublin

Division 2A round 2

(2.0): Kerry v Westmeath

(2.0): London v Mayo

(2.0): Meath v Antrim

Division 2B round 2

TBC Derry v Donegal

(2.0): Kildare v Warwickshire

TBC Wicklow v Down

Division 3A round 2

TBC Armagh v Lancashire

TBC Roscommon v Monaghan

TBC Tyrone v Louth

Division 3B round 2

(2.0): Fermanagh v Longford

(2.0): Leitrim v Sligo

Saturday 16 February

Division 1A round 3

(7.0): Cork v Clare

Division 1B round 3

(7.0): Laois v Offaly

(7.0): Waterford v Carlow

Sunday 17 February

Division 1A round 3

(2.0): Kilkenny v Limerick

(2.0): Wexford v Tipperary

Division 1B round 3

(2.0): Galway v Dublin

Division 2A round 3

(2.0): Antrim v Westmeath

(2.0): Kerry v Mayo

(2.0): Meath v London

Division 2B round 3

(2.0): Donegal v Wicklow

(2.0): Kildare v Derry

(2.0): Warwickshire v Down

Division 3A round 3

(2.0): Armagh v Roscommon

(2.0): Lancashire v Louth

(2.0): Tyrone v Monaghan

Division 3B round 3

(2.0): Longford v Leitrim

(2.0): Sligo v Cavan

Sunday 24 February

Division 1A round 4

(2.0): Clare v Wexford

(2.0): Tipperary v Kilkenny

TBC Limerick v Cork

Division 1B round 4

(2.0): Carlow v Laois

(2.0): Dublin v Waterford

TBC Offaly v Galway

Division 2A round 4

(2.0): London v Kerry

(2.0): Mayo v Antrim

(2.0): Westmeath v Meath

Division 2B round 4

(2.0): Down v Donegal

(2.0): Warwickshire v Derry

(2.0): Wicklow v Kildare

Division 3A round 4

(2.0): Monaghan v Lancashire

(2.0): Roscommon v Tyrone

TBC Louth v Armagh

Division 3B round 4

(2.0): Leitrim v Fermanagh

TBC Cavan v Longford

Sunday 3 March

Division 1A round 5

(2.0): Clare v Limerick

(2.0): Cork v Tipperary

(2.0): Wexford v Kilkenny

Division 1B round 5

(2.0): Carlow v Offaly

(2.0): Dublin v Laois

(2.0): Waterford v Galway

Division 2A round 5

(1.0): Antrim v London

(1.0): Kerry v Meath

(1.0): Westmeath v Mayo

Division 2B round 5

(1.0): Derry v Wicklow

(1.0): Donegal v Warwickshire

(1.0): Kildare v Down

Division 3A round 5

(1.0): Lancashire v Roscommon

(1.0): Louth v Monaghan

(1.0): Tyrone v Armagh

Division 3B round 5

(1.0): Fermanagh v Cavan

(1.0): Longford v Sligo