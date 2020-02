How did your area vote? Area by area breakdown of the the final tallies in Offaly -Tullamore Area

Overall in Offaly, Sinn Fein's Brian Stanley will top the poll while Fianna Fail are by far the largest party.

However on a much more local level, tallies from the count show an area by area break down of how each area in Offaly voted.

This is the breakdown for the Tullamore Electoral Area

KILMURRAY COMMUNITY CENTRE

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 42

Cowen, Barry (Fianna Fail): 84

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 19

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 20

Leahy, John (Independent): 8

Nolan, Carol (Independent): 29

Ormond, Peter (Fianna Fail): 20

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 20

Stanley, Brian (Sinn Féin): 52

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 5

BALLINAMERE NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 66

Cowen, Barry (Fianna Fail): 173

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 11

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 22

Leahy, John (Independent): 30

Nolan, Carol (Independent): 42

Ormond, Peter (Fianna Fail): 11

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 15

Stanley, Brian (Sinn Féin): 31

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



CLARA BOYS NS 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 23

Cowen, Barry (Fianna Fail): 201

Daly, John (The National Party): 4

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 9

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 16

Leahy, John (Independent): 16

Nolan, Carol (Independent): 25

Ormond, Peter (Fianna Fail): 6

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 60

Stanley, Brian (Sinn Féin): 95

Tuohy, Noel (Labour): 4

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 2



CLARA BOYS NS 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 10

Cowen, Barry (Fianna Fail): 225

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 4

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 13

Leahy, John (Independent): 5

Nolan, Carol (Independent): 16

Ormond, Peter (Fianna Fail): 2

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 45

Stanley, Brian (Sinn Féin): 100

Tuohy, Noel (Labour): 3

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 2



CLARA BOYS NS 3

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 25

Cowen, Barry (Fianna Fail): 246

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 5

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 10

Leahy, John (Independent): 12

Nolan, Carol (Independent): 32

Ormond, Peter (Fianna Fail): 3

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 38

Stanley, Brian (Sinn Féin): 96

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 5



CLARA CONVENT NS 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 23

Cowen, Barry (Fianna Fail): 175

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 3

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 5

Leahy, John (Independent): 13

Nolan, Carol (Independent): 18

Ormond, Peter (Fianna Fail): 2

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 46

Stanley, Brian (Sinn Féin): 88

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



CLARA CONVENT NS 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 16

Cowen, Barry (Fianna Fail): 229

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 16

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 20

Leahy, John (Independent): 12

Nolan, Carol (Independent): 25

Ormond, Peter (Fianna Fail): 1

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 31

Stanley, Brian (Sinn Féin): 63

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 6



DURROW NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 53

Cowen, Barry (Fianna Fail): 169

Daly, John (The National Party): 4

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 17

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 29

Leahy, John (Independent): 24

Nolan, Carol (Independent): 35

Ormond, Peter (Fianna Fail): 12

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 11

Stanley, Brian (Sinn Féin): 38

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 4



KILLEIGH NS NO 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 54

Cowen, Barry (Fianna Fail): 144

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 28

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 3

Fleming, Sean (Fianna Fail): 9

Hackett, Pippa (Green Party): 25

Leahy, John (Independent): 32

Nolan, Carol (Independent): 52

Ormond, Peter (Fianna Fail): 13

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 24

Stanley, Brian (Sinn Féin): 75

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



KILLEIGH NS NO 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 34

Cowen, Barry (Fianna Fail): 144

Daly, John (The National Party): 3

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 32

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 5

Fleming, Sean (Fianna Fail): 4

Hackett, Pippa (Green Party): 40

Leahy, John (Independent): 49

Nolan, Carol (Independent): 71

Ormond, Peter (Fianna Fail): 27

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 24

Stanley, Brian (Sinn Féin): 86

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 2



MUCKLAGH NS NO 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 58

Cowen, Barry (Fianna Fail): 115

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 10

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 20

Leahy, John (Independent): 68

Nolan, Carol (Independent): 36

Ormond, Peter (Fianna Fail): 16

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 26

Stanley, Brian (Sinn Féin): 58

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



MUCKLAGH NS NO 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 39

Cowen, Barry (Fianna Fail): 121

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 15

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 34

Leahy, John (Independent): 51

Nolan, Carol (Independent): 25

Ormond, Peter (Fianna Fail): 13

O’Rourke, Noel (Renua): 4

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 22

Stanley, Brian (Sinn Féin): 53

Tuohy, Noel (Labour): 3

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 2



TOBER NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 39

Cowen, Barry (Fianna Fail): 238

Daly, John (The National Party): 4

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 20

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 3

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 20

Leahy, John (Independent): 29

Nolan, Carol (Independent): 34

Ormond, Peter (Fianna Fail): 14

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 19

Stanley, Brian (Sinn Féin): 49

Tuohy, Noel (Labour): 3

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 2



ST JOSEPH'S NS ARDEN NO 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 8

Cowen, Barry (Fianna Fail): 133

Daly, John (The National Party): 5

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 5

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 17

Leahy, John (Independent): 13

Nolan, Carol (Independent): 32

Ormond, Peter (Fianna Fail): 5

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 42

Stanley, Brian (Sinn Féin): 113

Tuohy, Noel (Labour): 8

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 8



ST JOSEPH'S NS ARDEN NO 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 11

Cowen, Barry (Fianna Fail): 99

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 2

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 6

Leahy, John (Independent): 12

Nolan, Carol (Independent): 49

Ormond, Peter (Fianna Fail): 2

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 46

Stanley, Brian (Sinn Féin): 167

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 5



ST JOSEPH'S NS ARDEN NO 3

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 35

Cowen, Barry (Fianna Fail): 81

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 20

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 4

Fleming, Sean (Fianna Fail): 4

Hackett, Pippa (Green Party): 33

Leahy, John (Independent): 15

Nolan, Carol (Independent): 27

Ormond, Peter (Fianna Fail): 8

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 20

Stanley, Brian (Sinn Féin): 50

Tuohy, Noel (Labour): 3

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



ST JOSEPH'S NS ARDEN NO 4

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 50

Cowen, Barry (Fianna Fail): 104

Daly, John (The National Party): 3

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 14

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 21

Leahy, John (Independent): 28

Nolan, Carol (Independent): 36

Ormond, Peter (Fianna Fail): 6

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 15

Stanley, Brian (Sinn Féin): 57

Tuohy, Noel (Labour): 6

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 5



ST JOSEPH'S NS ARDEN NO 5

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 37

Cowen, Barry (Fianna Fail): 109

Daly, John (The National Party): 7

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 14

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 3

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 30

Leahy, John (Independent): 18

Nolan, Carol (Independent): 25

Ormond, Peter (Fianna Fail): 7

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 25

Stanley, Brian (Sinn Féin): 40

Tuohy, Noel (Labour): 4

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 4

SCOIL BHRIDE BOYS NS KILCRUTTIN NO 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 57

Cowen, Barry (Fianna Fail): 89

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 28

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 41

Leahy, John (Independent): 30

Nolan, Carol (Independent): 43

Ormond, Peter (Fianna Fail): 12

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 25

Stanley, Brian (Sinn Féin): 45

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



SCOIL BHRIDE BOYS NS KILCRUTTIN NO 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 16

Cowen, Barry (Fianna Fail): 103

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 9

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 4

Hackett, Pippa (Green Party): 19

Leahy, John (Independent): 26

Nolan, Carol (Independent): 38

Ormond, Peter (Fianna Fail): 17

O’Rourke, Noel (Renua): 2

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 27

Stanley, Brian (Sinn Féin): 139

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 6



SCOIL BHRIDE BOYS NS KILCRUTTIN NO 3

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 12

Cowen, Barry (Fianna Fail): 43

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 9

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 4

Hackett, Pippa (Green Party): 14

Leahy, John (Independent): 12

Nolan, Carol (Independent): 13

Ormond, Peter (Fianna Fail): 4

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 10

Stanley, Brian (Sinn Féin): 34

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1

SCOIL EOIN PHOIL ARDEN NO 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 63

Cowen, Barry (Fianna Fail): 157

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 32

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 7

Hackett, Pippa (Green Party): 42

Leahy, John (Independent): 23

Nolan, Carol (Independent): 38

Ormond, Peter (Fianna Fail): 41

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 18

Stanley, Brian (Sinn Féin): 50

Tuohy, Noel (Labour): 4

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 0



SCOIL EOIN PHOIL ARDEN NO 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 47

Cowen, Barry (Fianna Fail): 118

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 7

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 60

Leahy, John (Independent): 25

Nolan, Carol (Independent): 51

Ormond, Peter (Fianna Fail): 15

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 42

Stanley, Brian (Sinn Féin): 52

Tuohy, Noel (Labour): 10

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



SCOIL MHUIRE KILCRUTTIN NO 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 38

Cowen, Barry (Fianna Fail): 76

Daly, John (The National Party): 3

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 11

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 32

Leahy, John (Independent): 14

Nolan, Carol (Independent): 41

Ormond, Peter (Fianna Fail): 4

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 31

Stanley, Brian (Sinn Féin): 68

Tuohy, Noel (Labour): 6

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 0

SCOIL MHUIRE KILCRUTTIN NO 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 8

Cowen, Barry (Fianna Fail): 53

Daly, John (The National Party): 4

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 4

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 15

Leahy, John (Independent): 10

Nolan, Carol (Independent): 27

Ormond, Peter (Fianna Fail): 0

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 26

Stanley, Brian (Sinn Féin): 60

Tuohy, Noel (Labour): 3

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 4

SCOIL MHUIRE KILCRUTTIN NO 3

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 64

Cowen, Barry (Fianna Fail): 121

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 25

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 54

Leahy, John (Independent): 34

Nolan, Carol (Independent): 34

Ormond, Peter (Fianna Fail): 15

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 14

Stanley, Brian (Sinn Féin): 39

Tuohy, Noel (Labour): 5

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 5



ST PHILOMENA'S NS NO 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 12

Cowen, Barry (Fianna Fail): 67

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 7

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 12

Leahy, John (Independent): 9

Nolan, Carol (Independent): 25

Ormond, Peter (Fianna Fail): 2

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 21

Stanley, Brian (Sinn Féin): 52

Tuohy, Noel (Labour): 3

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 5

ST PHILOMENA'S NS NO 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 16

Cowen, Barry (Fianna Fail): 86

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 6

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 4

Hackett, Pippa (Green Party): 13

Leahy, John (Independent): 8

Nolan, Carol (Independent): 36

Ormond, Peter (Fianna Fail): 5

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 47

Stanley, Brian (Sinn Féin): 77

Tuohy, Noel (Labour): 6

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



ST PHILOMENA'S NS NO 3

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 20

Cowen, Barry (Fianna Fail): 68

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 7

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 20

Leahy, John (Independent): 8

Nolan, Carol (Independent): 25

Ormond, Peter (Fianna Fail): 6

O’Rourke, Noel (Renua): 2

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 16

Stanley, Brian (Sinn Féin): 42

Tuohy, Noel (Labour): 4

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 4



BOHER NATIONAL SCHOOL

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 59

Cowen, Barry (Fianna Fail): 184

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 14

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 14

Leahy, John (Independent): 49

Nolan, Carol (Independent): 54

Ormond, Peter (Fianna Fail): 9

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 17

Stanley, Brian (Sinn Féin): 50

Tuohy, Noel (Labour): 4

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



KILLOUGHEY COMMUNITY CENTRE NO 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 58

Cowen, Barry (Fianna Fail): 89

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 12

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 14

Leahy, John (Independent): 73

Nolan, Carol (Independent): 38

Ormond, Peter (Fianna Fail): 44

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 15

Stanley, Brian (Sinn Féin): 48

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



KILLOUGHEY COMMUNITY CENTRE NO 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 32

Cowen, Barry (Fianna Fail): 52

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 7

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 15

Leahy, John (Independent): 67

Nolan, Carol (Independent): 45

Ormond, Peter (Fianna Fail): 16

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 12

Stanley, Brian (Sinn Féin): 21

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 0



CAPPINCUR HALL

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 62

Cowen, Barry (Fianna Fail): 111

Daly, John (The National Party): 4

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 37

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 3

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 17

Leahy, John (Independent): 35

Nolan, Carol (Independent): 38

Ormond, Peter (Fianna Fail): 22

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 31

Stanley, Brian (Sinn Féin): 60

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



ST CARTHAGE'S HALL RAHAN 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 41

Cowen, Barry (Fianna Fail): 155

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 10

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 12

Leahy, John (Independent): 36

Nolan, Carol (Independent): 72

Ormond, Peter (Fianna Fail): 11

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 13

Stanley, Brian (Sinn Féin): 59

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 6

ST CARTHAGE'S HALL RAHAN 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 40

Cowen, Barry (Fianna Fail): 95

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 2

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 14

Leahy, John (Independent): 39

Nolan, Carol (Independent): 27

Ormond, Peter (Fianna Fail): 16

O’Rourke, Noel (Renua): 2

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 9

Stanley, Brian (Sinn Féin): 62

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 6