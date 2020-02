How did your area vote? Area by area breakdown of the the final tallies in Offaly - Birr Area

Overall in Offaly, Sinn Fein's Brian Stanley will top the poll while Fianna Fail are by far the largest party.

However on a much more local level, tallies from the count show an area by area break down of how each area voted.

This is the breakdown for the Birr Electoral Area.

CRINKILE NS NO 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael) - 39

Cowen, Barry (Fianna Fail) -27

Daly, John (The National Party) - 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael) - 13

Flanagan, Pauline (Fianna Fail) - 0

Fleming, Sean (Fianna Fail) - 1

Hackett, Pippa (Green Party) - 22

Leahy, John (Independent) - 17

Nolan, Carol (Independent) - 74

Ormond, Peter (Fianna Fail) - 64

O’Rourke, Noel (Renua) - 2

Smollen, Ken (Irish Democratic Party) - 8

Stanley, Brian (Sinn Féin) - 77

Tuohy, Noel (Labour) -3

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP) – 4



CRINKLE NS NO 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 31

Cowen, Barry (Fianna Fail): 41

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 11

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 11

Leahy, John (Independent): 27

Nolan, Carol (Independent): 66

Ormond, Peter (Fianna Fail): 94

O’Rourke, Noel (Renua): 2

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 8

Stanley, Brian (Sinn Féin): 54

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 4



BIRR OXMAN SCHOOL 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 12

Cowen, Barry (Fianna Fail): 17

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 4

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 4

Leahy, John (Independent): 4

Nolan, Carol (Independent): 11

Ormond, Peter (Fianna Fail): 2

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 0

Stanley, Brian (Sinn Féin): 8

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 0



BIRR CIVIC OFFICES 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 76

Cowen, Barry (Fianna Fail): 19

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 7

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 15

Leahy, John (Independent): 8

Nolan, Carol (Independent): 76

Ormond, Peter (Fianna Fail): 49

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 8

Stanley, Brian (Sinn Féin): 43

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 2



BIRR CIVIC OFFICES 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 59

Cowen, Barry (Fianna Fail): 28

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 17

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 15

Leahy, John (Independent): 16

Nolan, Carol (Independent): 55

Ormond, Peter (Fianna Fail): 39

O’Rourke, Noel (Renua): 2

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 4

Stanley, Brian (Sinn Féin): 42

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



BIRR CIVIC OFFICES 3

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 43

Cowen, Barry (Fianna Fail): 19

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 3

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 13

Leahy, John (Independent): 21

Nolan, Carol (Independent): 72

Ormond, Peter (Fianna Fail): 45

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 9

Stanley, Brian (Sinn Féin): 43

Tuohy, Noel (Labour): 4

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 11



BIRR CIVIC OFFICES 4

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 34

Cowen, Barry (Fianna Fail): 31

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 7

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 9

Leahy, John (Independent): 15

Nolan, Carol (Independent): 45

Ormond, Peter (Fianna Fail): 59

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 13

Stanley, Brian (Sinn Féin): 30

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



BIRR OXMAN SCHOOL 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 38

Cowen, Barry (Fianna Fail): 26

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 5

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 12

Leahy, John (Independent): 27

Nolan, Carol (Independent): 112

Ormond, Peter (Fianna Fail): 48

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 13

Stanley, Brian (Sinn Féin): 97

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



BIRR OXMAN SCHOOL 3

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 31

Cowen, Barry (Fianna Fail): 32

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 7

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 12

Leahy, John (Independent): 43

Nolan, Carol (Independent): 85

Ormond, Peter (Fianna Fail): 91

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 13

Stanley, Brian (Sinn Féin): 79

Tuohy, Noel (Labour): 7

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 7



COOLDERRY HALL

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 30

Cowen, Barry (Fianna Fail): 31

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 13

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 5

Fleming, Sean (Fianna Fail): 4

Hackett, Pippa (Green Party): 14

Leahy, John (Independent): 23

Nolan, Carol (Independent): 71

Ormond, Peter (Fianna Fail): 208

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 1

Stanley, Brian (Sinn Féin): 32

Tuohy, Noel (Labour): 4

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



MONEYGALL NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 45

Cowen, Barry (Fianna Fail): 13

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 15

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 11

Leahy, John (Independent): 4

Nolan, Carol (Independent): 17

Ormond, Peter (Fianna Fail): 328

O’Rourke, Noel (Renua): 3

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 2

Stanley, Brian (Sinn Féin): 38

Tuohy, Noel (Labour): 4

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



DUNKERRIN COMMUNITY HALL

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 49

Cowen, Barry (Fianna Fail): 7

Daly, John (The National Party): 9

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 12

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 3

Leahy, John (Independent): 6

Nolan, Carol (Independent): 9

Ormond, Peter (Fianna Fail): 206

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 2

Stanley, Brian (Sinn Féin): 21

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



ROSCOMROE NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 39

Cowen, Barry (Fianna Fail): 16

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 29

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 13

Leahy, John (Independent): 19

Nolan, Carol (Independent): 67

Ormond, Peter (Fianna Fail): 76

O’Rourke, Noel (Renua): 2

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 1

Stanley, Brian (Sinn Féin): 34

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



CLAREEN NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 78

Cowen, Barry (Fianna Fail): 44

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 13

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 14

Leahy, John (Independent): 74

Nolan, Carol (Independent): 113

Ormond, Peter (Fianna Fail): 99

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 8

Stanley, Brian (Sinn Féin): 44

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 6



KINNITTY COMMUNITY CENTRE 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 35

Cowen, Barry (Fianna Fail): 9

Daly, John (The National Party): 4

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 10

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 12

Leahy, John (Independent): 38

Nolan, Carol (Independent): 161

Ormond, Peter (Fianna Fail): 36

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 4

Stanley, Brian (Sinn Féin): 20

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



KINNITTY COMMUNITY CENTRE 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 10

Cowen, Barry (Fianna Fail): 13

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 3

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 7

Leahy, John (Independent): 44

Nolan, Carol (Independent): 164

Ormond, Peter (Fianna Fail): 50

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 0

Stanley, Brian (Sinn Féin): 14

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 0



LUSMAGH HALL

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 21

Cowen, Barry (Fianna Fail): 40

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 8

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 11

Leahy, John (Independent): 75

Nolan, Carol (Independent): 45

Ormond, Peter (Fianna Fail): 55

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 0

Stanley, Brian (Sinn Féin): 7

Tuohy, Noel (Labour): 34

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 0



MOUNT ST JOSEPH'S COLLEGE

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 33

Cowen, Barry (Fianna Fail): 7

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 11

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail):2

Hackett, Pippa (Green Party): 23

Leahy, John (Independent): 13

Nolan, Carol (Independent): 13

Ormond, Peter (Fianna Fail): 257

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 2

Stanley, Brian (Sinn Féin): 34

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 0



SHINRONE NS 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 47

Cowen, Barry (Fianna Fail): 3

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 16

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 12

Leahy, John (Independent): 13

Nolan, Carol (Independent): 20

Ormond, Peter (Fianna Fail): 242

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 7

Stanley, Brian (Sinn Féin): 50

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



SHINRONE NS 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 16

Cowen, Barry (Fianna Fail): 10

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 6

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 9

Leahy, John (Independent): 6

Nolan, Carol (Independent): 17

Ormond, Peter (Fianna Fail): 200

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 2

Stanley, Brian (Sinn Féin): 46

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 2



CLOGHAN NS 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 28

Cowen, Barry (Fianna Fail): 41

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 6

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 4

Hackett, Pippa (Green Party): 14

Leahy, John (Independent): 124

Nolan, Carol (Independent): 32

Ormond, Peter (Fianna Fail): 31

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 16

Stanley, Brian (Sinn Féin): 40

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



CLOGHAN NS 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 30

Cowen, Barry (Fianna Fail): 36

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 5

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 6

Leahy, John (Independent): 88

Nolan, Carol (Independent): 54

Ormond, Peter (Fianna Fail): 40

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 8

Stanley, Brian (Sinn Féin): 57

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



CLONMACNOISE NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 48

Cowen, Barry (Fianna Fail): 85

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 20

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 30

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 11

Leahy, John (Independent): 24

Nolan, Carol (Independent): 68

Ormond, Peter (Fianna Fail): 42

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 2

Stanley, Brian (Sinn Féin): 53

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 2



FERBANE BOYS 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 62

Cowen, Barry (Fianna Fail): 85

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 7

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 8

Leahy, John (Independent): 88

Nolan, Carol (Independent): 74

Ormond, Peter (Fianna Fail): 103

O’Rourke, Noel (Renua): 2

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 17

Stanley, Brian (Sinn Féin): 42

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



FERBANE BOYS 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 69

Cowen, Barry (Fianna Fail): 87

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 11

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 4

Hackett, Pippa (Green Party): 8

Leahy, John (Independent): 83

Nolan, Carol (Independent): 64

Ormond, Peter (Fianna Fail): 77

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 12

Stanley, Brian (Sinn Féin): 36

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



FERBANE BOYS 3

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 52

Cowen, Barry (Fianna Fail): 45

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 7

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 16

Leahy, John (Independent): 100

Nolan, Carol (Independent): 74

Ormond, Peter (Fianna Fail): 35

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 8

Stanley, Brian (Sinn Féin): 49

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



FERBANE HIGH ST NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 40

Cowen, Barry (Fianna Fail): 60

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 3

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 15

Leahy, John (Independent): 122

Nolan, Carol (Independent): 67

Ormond, Peter (Fianna Fail): 52

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 14

Stanley, Brian (Sinn Féin): 43

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



SCOIL MHUIRE KILCOMAC 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 30

Cowen, Barry (Fianna Fail): 26

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 2

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 11

Leahy, John (Independent): 145

Nolan, Carol (Independent): 86

Ormond, Peter (Fianna Fail): 47

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 5

Stanley, Brian (Sinn Féin): 23

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



SCOIL MHUIRE KILCORMAC 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 18

Cowen, Barry (Fianna Fail): 32

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 5

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 9

Leahy, John (Independent): 133

Nolan, Carol (Independent): 62

Ormond, Peter (Fianna Fail): 73

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 7

Stanley, Brian (Sinn Féin): 25

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 0



SCOIL MHUIRE KILCORMAC 3

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 9

Cowen, Barry (Fianna Fail): 21

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 2

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 2

Leahy, John (Independent): 133

Nolan, Carol (Independent): 96

Ormond, Peter (Fianna Fail): 43

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 13

Stanley, Brian (Sinn Féin): 46

Tuohy, Noel (Labour): 7

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 2



PULLAGH NS 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 20

Cowen, Barry (Fianna Fail): 31

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 2

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 6

Leahy, John (Independent): 100

Nolan, Carol (Independent): 28

Ormond, Peter (Fianna Fail): 15

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 10

Stanley, Brian (Sinn Féin): 40

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 0



PULLAGH NS 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 10

Cowen, Barry (Fianna Fail): 49

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 2

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 7

Leahy, John (Independent): 101

Nolan, Carol (Independent): 31

Ormond, Peter (Fianna Fail): 25

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 11

Stanley, Brian (Sinn Féin): 29

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



RASHINA NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 61

Cowen, Barry (Fianna Fail): 41

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 20

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 10

Leahy, John (Independent): 33

Nolan, Carol (Independent): 88

Ormond, Peter (Fianna Fail): 33

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 9

Stanley, Brian (Sinn Féin): 23

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



SHANNONBRIDGE COMMUNITY HALL

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 17

Cowen, Barry (Fianna Fail): 30

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 2

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 3

Leahy, John (Independent): 49

Nolan, Carol (Independent): 19

Ormond, Peter (Fianna Fail): 40

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 1

Stanley, Brian (Sinn Féin): 16

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 0



RATH COMMUNITY HALL 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 29

Cowen, Barry (Fianna Fail): 19

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 4

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 23

Leahy, John (Independent): 94

Nolan, Carol (Independent): 47

Ormond, Peter (Fianna Fail): 51

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 13

Stanley, Brian (Sinn Féin): 36

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 0



RATH COMMUNITY HALL 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 22

Cowen, Barry (Fianna Fail): 19

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 6

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 0

Leahy, John (Independent): 78

Nolan, Carol (Independent): 63

Ormond, Peter (Fianna Fail): 68

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 11

Stanley, Brian (Sinn Féin): 26

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



BANAGHER NS 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 32

Cowen, Barry (Fianna Fail): 26

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 1

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 13

Leahy, John (Independent): 82

Nolan, Carol (Independent): 74

Ormond, Peter (Fianna Fail): 39

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 13

Stanley, Brian (Sinn Féin): 50

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



BANAGHER NS 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 51

Cowen, Barry (Fianna Fail): 42

Daly, John (The National Party): 3

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 6

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 7

Leahy, John (Independent): 94

Nolan, Carol (Independent): 44

Ormond, Peter (Fianna Fail): 63

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 11

Stanley, Brian (Sinn Féin): 82

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3

BANAGHER NS 3

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 38

Cowen, Barry (Fianna Fail): 50

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 13

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 12

Leahy, John (Independent): 48

Nolan, Carol (Independent): 75

Ormond, Peter (Fianna Fail): 43

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 10

Stanley, Brian (Sinn Féin): 46

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 6