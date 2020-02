How did your area vote? Area by area breakdown of the the final tallies in Offaly - Edenderry Area

Overall in Offaly, Sinn Fein's Brian Stanley will top the poll while Fianna Fail are by far the largest party.

However on a much more local level, tallies from the count show an area by area break down of how each area voted.

This is the breakdown for the Edenderry Electoral Area.

SEE THE AREA BY AREA BREAKDOWN FOR THE BIRR ELECTORAL AREA HERE

BALLYBRYAN NS 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 30

Cowen, Barry (Fianna Fail): 110

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 14

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 3

Fleming, Sean (Fianna Fail): 4

Hackett, Pippa (Green Party): 26

Leahy, John (Independent): 2

Nolan, Carol (Independent): 17

Ormond, Peter (Fianna Fail): 8

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 43

Stanley, Brian (Sinn Féin): 58

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



BALLYBRYAN NS 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 29

Cowen, Barry (Fianna Fail): 53

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 11

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 5

Hackett, Pippa (Green Party): 19

Leahy, John (Independent): 1

Nolan, Carol (Independent): 21

Ormond, Peter (Fianna Fail): 5

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 33

Stanley, Brian (Sinn Féin): 55

Tuohy, Noel (Labour): 3

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



BALLYFORE GAA

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 55

Cowen, Barry (Fianna Fail): 90

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 18

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 3

Fleming, Sean (Fianna Fail): 9

Hackett, Pippa (Green Party): 29

Leahy, John (Independent): 5

Nolan, Carol (Independent): 32

Ormond, Peter (Fianna Fail): 17

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 65

Stanley, Brian (Sinn Féin): 96

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 7



BRACKNAGH NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 38

Cowen, Barry (Fianna Fail): 88

Daly, John (The National Party): 4

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 40

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 12

Hackett, Pippa (Green Party): 20

Leahy, John (Independent): 2

Nolan, Carol (Independent): 5

Ormond, Peter (Fianna Fail): 18

O’Rourke, Noel (Renua): 2

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 13

Stanley, Brian (Sinn Féin): 86

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



BRACKNAGH NS 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 18

Cowen, Barry (Fianna Fail): 54

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 30

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 17

Leahy, John (Independent): 4

Nolan, Carol (Independent): 10

Ormond, Peter (Fianna Fail): 10

O’Rourke, Noel (Renua): 2

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 12

Stanley, Brian (Sinn Féin): 55

Tuohy, Noel (Labour): 4

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 1



CLONBULLOGUE NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 47

Cowen, Barry (Fianna Fail): 113

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 24

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 8

Hackett, Pippa (Green Party): 24

Leahy, John (Independent): 3

Nolan, Carol (Independent): 23

Ormond, Peter (Fianna Fail): 11

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 27

Stanley, Brian (Sinn Féin): 73

Tuohy, Noel (Labour): 4

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 6



CLONEYGOWAN NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 49

Cowen, Barry (Fianna Fail): 110

Daly, John (The National Party): 4

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 45

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 6

Fleming, Sean (Fianna Fail): 9

Hackett, Pippa (Green Party): 46

Leahy, John (Independent): 11

Nolan, Carol (Independent): 32

Ormond, Peter (Fianna Fail): 17

O’Rourke, Noel (Renua): 5

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 28

Stanley, Brian (Sinn Féin): 104

Tuohy, Noel (Labour): 5

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 10



CLONEYHURKE NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 23

Cowen, Barry (Fianna Fail): 61

Daly, John (The National Party): 4

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 56

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 9

Fleming, Sean (Fianna Fail): 28

Hackett, Pippa (Green Party): 29

Leahy, John (Independent): 4

Nolan, Carol (Independent): 37

Ormond, Peter (Fianna Fail): 17

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 3

Stanley, Brian (Sinn Féin): 70

Tuohy, Noel (Labour): 8

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 8



CROGHAN NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 21

Cowen, Barry (Fianna Fail): 79

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 10

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 3

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 9

Leahy, John (Independent): 4

Nolan, Carol (Independent): 29

Ormond, Peter (Fianna Fail): 2

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 19

Stanley, Brian (Sinn Féin): 54

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 2

DAINGEAN NS 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 41

Cowen, Barry (Fianna Fail): 142

Daly, John (The National Party): 8

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 18

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 6

Hackett, Pippa (Green Party): 28

Leahy, John (Independent): 11

Nolan, Carol (Independent): 42

Ormond, Peter (Fianna Fail): 14

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 53

Stanley, Brian (Sinn Féin): 125

Tuohy, Noel (Labour): 4

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



DAINGEAN NS 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 37

Cowen, Barry (Fianna Fail): 156

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 18

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 8

Hackett, Pippa (Green Party): 21

Leahy, John (Independent): 14

Nolan, Carol (Independent): 44

Ormond, Peter (Fianna Fail): 30

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 34

Stanley, Brian (Sinn Féin): 103

Tuohy, Noel (Labour): 3

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 6



EDENDERRY BOYS NO 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 60

Cowen, Barry (Fianna Fail): 72

Daly, John (The National Party): 6

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 8

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 5

Hackett, Pippa (Green Party): 28

Leahy, John (Independent): 4

Nolan, Carol (Independent): 20

Ormond, Peter (Fianna Fail): 13

O’Rourke, Noel (Renua): 3

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 43

Stanley, Brian (Sinn Féin): 93

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



EDENDERRY BOYS NO 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 26

Cowen, Barry (Fianna Fail): 72

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 4

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 4

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 25

Leahy, John (Independent): 5

Nolan, Carol (Independent): 11

Ormond, Peter (Fianna Fail): 6

O’Rourke, Noel (Renua): 2

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 83

Stanley, Brian (Sinn Féin): 111

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 5



EDENDERRY BOYS NO 3

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 66

Cowen, Barry (Fianna Fail): 96

Daly, John (The National Party): 3

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 9

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 3

Hackett, Pippa (Green Party): 31

Leahy, John (Independent): 1

Nolan, Carol (Independent): 22

Ormond, Peter (Fianna Fail): 14

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 94

Stanley, Brian (Sinn Féin): 92

Tuohy, Noel (Labour): 5

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 5



EDENDERRY BOYS NO 4

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 30

Cowen, Barry (Fianna Fail): 74

Daly, John (The National Party): 3

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 11

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 4

Hackett, Pippa (Green Party): 22

Leahy, John (Independent): 6

Nolan, Carol (Independent): 14

Ormond, Peter (Fianna Fail): 5

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 70

Stanley, Brian (Sinn Féin): 126

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 4



EDENDERRY LIBRARY SITE 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 14

Cowen, Barry (Fianna Fail): 45

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 4

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 0

Hackett, Pippa (Green Party): 7

Leahy, John (Independent): 4

Nolan, Carol (Independent): 11

Ormond, Peter (Fianna Fail): 2

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 42

Stanley, Brian (Sinn Féin): 116

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 8



EDENDERRY LIBRARY NO 2

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 11

Cowen, Barry (Fianna Fail): 51

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 1

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): -

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 4

Leahy, John (Independent): 1

Nolan, Carol (Independent): 7

Ormond, Peter (Fianna Fail): 5

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 77

Stanley, Brian (Sinn Féin): 86

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 2



EDENDERRY TOWN HALL

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 30

Cowen, Barry (Fianna Fail): 58

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 9

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 1

Fleming, Sean (Fianna Fail): 1

Hackett, Pippa (Green Party): 12

Leahy, John (Independent): 2

Nolan, Carol (Independent): 13

Ormond, Peter (Fianna Fail): 4

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 83

Stanley, Brian (Sinn Féin): 160

Tuohy, Noel (Labour): 5

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



EDENDERRY BOYS NO 5

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 78

Cowen, Barry (Fianna Fail): 115

Daly, John (The National Party): 3

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 20

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 2

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 38

Leahy, John (Independent): 9

Nolan, Carol (Independent): 23

Ormond, Peter (Fianna Fail): 16

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 42

Stanley, Brian (Sinn Féin): 82

Tuohy, Noel (Labour): 2

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3



RHODE NS 1

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 10

Cowen, Barry (Fianna Fail): 80

Daly, John (The National Party): 1

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 12

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 0

Fleming, Sean (Fianna Fail): 4

Hackett, Pippa (Green Party): 13

Leahy, John (Independent): 3

Nolan, Carol (Independent): 19

Ormond, Peter (Fianna Fail): 7

O’Rourke, Noel (Renua): 0

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 53

Stanley, Brian (Sinn Féin): 85

Tuohy, Noel (Labour): 1

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 4



WALSH ISLAND NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 27

Cowen, Barry (Fianna Fail): 129

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 17

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 4

Fleming, Sean (Fianna Fail): 9

Hackett, Pippa (Green Party): 22

Leahy, John (Independent): 12

Nolan, Carol (Independent): 26

Ormond, Peter (Fianna Fail): 13

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 34

Stanley, Brian (Sinn Féin): 149

Tuohy, Noel (Labour): 0

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 3

GEASHILL NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 24

Cowen, Barry (Fianna Fail): 116

Daly, John (The National Party): 0

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 20

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 3

Fleming, Sean (Fianna Fail): 2

Hackett, Pippa (Green Party): 45

Leahy, John (Independent): 15

Nolan, Carol (Independent): 22

Ormond, Peter (Fianna Fail): 13

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 23

Stanley, Brian (Sinn Féin): 62

Tuohy, Noel (Labour): 7

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 4



BALLINAGAR NS

Corcoran Kennedy, Marcella (Fine Gael): 45

Cowen, Barry (Fianna Fail): 112

Daly, John (The National Party): 2

Flanagan, Charlie (Fine Gael): 20

Flanagan, Pauline (Fianna Fail): 3

Fleming, Sean (Fianna Fail): 7

Hackett, Pippa (Green Party): 32

Leahy, John (Independent): 16

Nolan, Carol (Independent): 46

Ormond, Peter (Fianna Fail): 22

O’Rourke, Noel (Renua): 1

Smollen, Ken (Irish Democratic Party): 30

Stanley, Brian (Sinn Féin): 78

Tuohy, Noel (Labour): 3

Tynan, Stephen (Solidarity – PBP): 5