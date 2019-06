Offaly Athletics Report (June 11)

PADDY DOLAN MEMORIAL 5K – CLARA AC

Last Friday evening Clara Athletic Club hosted the annual Paddy Dolan Memorial 5k. Almost 400 finishers had to endure torrential rain which started only minutes into the race. Despite the downpour, there was some great running and excellent times posted. The fast course took in a circuit of the town of Clara with a very welcome downhill finish. The first man was Mick Fogarty (Ferbane Ac) who continues to dominate the series, with Paul Mitchell (Tullamore Harriers) 2nd and Tony O’Reilly (Portlaoise AC) in 3rd. First lady was Aisling O’Connor (Edenderry AC). Aisling posted 17.55 and having won the Glendalough

Marathon last weekend she certainly seemed to be well recovered. 2nd lady was Michelle Kenny (Leavale AC) and 3rd Laura McDonnell (Tallaght AC).

Age Group Winners: 1st Junior - Cian Martin and Danielle Donegan (both Tullamore Harriers) 1st o40 – Derek Nugent (Ferbane AC) and Caroline Donnellan (Edenderry Ac) 1st o45 – Lea Fulcher (Liffey Valley AC) and Dympna

Fox (Tullamore Harriers) 1st o50 – Brendan Donagher (Naomh Mhuire Ac) and Pauline Curley

(Tullamore Harriers) 1st o60 –George Webb and Eileen Kenny 1st o70- Eddie Cahalan (Coolquill

AC) Full results 1 Mick Fogarty Ferbane A.C. 0:15:43 2 Paul Mitchell Tullamore Harriers A.C.

0:15:54 3 Tony Reilly Portlaoise AC 0:16:03 4 Paul Buckley Ferbane A.C. 0:16:17 5 Derek

Nugent Ferbane A.C. 0:16:31 6 Mark Carroll Mullingar 0:16:39 7 Brendan Donagher Naomh

Mhuire A.C. 0:16:42 8 Christopher Muldoon Mullingar 0:16:45 9 Lea Fulcher Liffey Valley AC

0:16:47 10 Paul Conlon Ferbane A.C. 0:17:06 11 Darren Bermingham Naomh Mhuire A.C.

0:17:07 12 David Staunton Clara A.C. 0:17:11 13 Paul Williamson Ballyfin A.C. 0:17:13 14

Michael Murphy Tullamore Harriers A.C. 0:17:16 15 Glen Finlay Tullamore Harriers A.C. 0:17:17

16 Jimmy Coughlan Naomh Mhuire A.C. 0:17:22 17 Liam Buggy Ballyfin A.C. 0:17:21 18 Fergal

Leonard Clara A.C. 0:17:28 19 Darragh Rigney Tullamore Harriers A.C. 0:17:45 20 Kevin Looby

Clara A.C. 0:17:51 21 Aisling O Connor Edenderry A.C. 0:17:55 22 Eanna Gowran Tullamore

Harriers A.C. 0:17:58 23 Cian Martin Tullamore Harriers A.C. 0:18:01 24 Gerard Brady Mullingar

0:18:07 25 Jonathan Dunne Tullamore Harriers A.C. 0:18:08 26 Michelle Kenny Leevale AC

0:18:10 27 Laura Mc Donnell Tallaght AC 0:18:11 28 Ger Cleary Naomh Mhuire A.C. 0:18:16 29

Caroline Donellan Edenderry A.C. 0:18:20 30 Liam Byrne Tullamore Harriers A.C. 0:18:28 31

Pauline Curley Tullamore Harriers A.C. 0:18:29 32 Sharon Cleere 0:18:36 33 Rory Farrell

Tullamore Harriers A.C. 0:18:38 34 Alan Heffernan Tullamore Harriers A.C. 0:18:42 35 Danielle

Donegan Tullamore Harriers A.C. 0:18:44 36 Nick Mc Gowan Tullamore Harriers A.C. 0:18:44 37

Denise Egan Ferbane A.C. 0:18:48 38 Shane Origan Tullamore Harriers A.C. 0:18:48 39 Dervish

Bartlett Birr A.C. 0:18:52 40 Liam Coughlan Banagher A.C. 0:18:53 41 Leslie Buckley Tullamore

Harriers A.C. 0:18:50 42 Andy Masterson Birr A.C. 0:18:54 43 Dave Dunican Tullamore Harriers

A.C. 0:18:53 44 John Harkin Tullamore Harriers A.C. 0:18:57 45 Geoff Griffith Clara A.C. 0:19:08

46 Laura Mooney Tullamore Harriers A.C. 0:19:11 47 John Leahy Kilcormac Killoughey A.C

0:19:12 48 Rob Maunsell Tullamore Harriers A.C. 0:19:14 49 George Webb 0:19:19 50 Fionnan

Minnock Tullamore Harriers A.C. 0:19:15 51 Eugene Kavanagh 0:19:20 52 Brian O'connell St

Micheal AC 0:19:21 53 Jason Mcdermott Tullamore Harriers A.C. 0:19:23 54 Dermot Brerton

0:19:27 55 Adrian Delaney Naomh Mhuire A.C. 0:19:29 56 Maria Maher Ballyskenach A.C.

0:19:30 57 Gary Moynihan Kilcormac Killoughey A.C 0:19:29 58 Johnny Feery Tullamore

Harriers A.C. 0:19:38 59 Lisa Barrett Ferbane A.C. 0:19:36 60 JOHN donegan Tullamore

Harriers A.C. 0:19:43 61 Nita Mc Loughlin Tullamore Harriers A.C. 0:19:44 62 Scott Griffith Clara

A.C. 0:19:46 63 Adrian Carroll 0:19:39 64 Tara Mc Kinney Tullamore Harriers A.C. 0:19:49 65

Jack Mulvey Birr A.C. 0:19:48 66 Jennifer Burke Tullamore Harriers A.C. 0:19:50 67 Brian

Betson Naomh Mhuire A.C. 0:19:53 68 Gavin Dunne Clara A.C. 0:19:59 69 Gerry Dunican

Tullamore Harriers A.C. 0:19:56 70 Dermot Egan Ferbane A.C. 0:19:59 71 Evelyn Herlihy

Tullamore Harriers A.C. 0:20:05 72 Jackie Kelly Ferbane A.C. 0:20:05 73 Lynn Mooney

Tullamore Harriers A.C. 0:20:05 74 Dearbhail Cuddy Tullamore Harriers A.C. 0:20:08 75 John

Fallon Naomh Mhuire A.C. 0:20:13 76 Seanog Farrell Edenderry A.C. 0:20:14 77 Barney Daniels

Edenderry A.C. 0:20:15 78 Liam Spain Birr A.C. 0:20:20 79 Bridget O Sullivan Ferbane A.C.

0:20:21 80 Andrey Bracken Naomh Ciaran A.C. 0:20:24 81 Denise Coghill Ferbane A.C. 0:20:22

82 Adrian Kelly Ballyskenach A.C. 0:20:27 83 Padraig Sheil Naomh Mhuire A.C. 0:20:27 84 Mark

Evans Edenderry A.C. 0:20:27 85 Vincent Devery Ferbane A.C. 0:20:28 86 Niall Leavy 0:20:28

87 Shane Murphy Banagher A.C. 0:20:31 88 Sean Reynolds Tullamore Harriers A.C. 0:20:31 89

Elysia McCormack Tullamore Harriers A.C. 0:20:33 90 Dympna Fox Tullamore Harriers A.C.

0:20:35 91 Eugene O Dea Tullamore Harriers A.C. 0:20:37 92 Jack Kelly Moate 0:20:41 93

Francis Connolly Ferbane A.C. 0:20:48 94 Tim Camon Ferbane A.C. 0:20:47 95 Donal Mannion

Birr A.C. 0:20:41 96 James Donoghue Edenderry A.C. 0:20:46 97 Sean Spollen Tullamore

Harriers A.C. 0:20:59 98 Paul Smith 0:21:04 99 Chris Daly 0:21:05 100 Finian Mc Dermott

Tullamore Harriers A.C. 0:21:11 101 Brigid Fox Tullamore Harriers A.C. 0:21:07 102 Gerry

Minnock Naomh Mhuire A.C. 0:21:06 103 Deema Feehan Ferbane A.C. 0:21:12 104 Triona

Kinane 0:21:08 105 Declan Milne Birr A.C. 0:21:05 106 Evan Lynam Naomh Mhuire A.C. 0:21:10

107 John Ruane 0:21:21 108 Johathan Geraghty Rhode A.C. 0:21:17 109 Mark Kearney Naomh

Ciaran A.C. 0:21:18 110 Mary Bracken 0:21:19 111 Joe Brophy Birr A.C. 0:21:18 112 Ursula O

Reilly Naomh Mhuire A.C. 0:21:22 113 Clement Spain Kilcormac Killoughey A.C 0:21:23 114

Peter OBRIEN Ferbane A.C. 0:21:26 115 Damien Longworth Naomh Mhuire A.C. 0:21:22 116

Sinead Fadden Naomh Mhuire A.C. 0:21:34 117 Brendan Grimes 0:21:36 118 Martin Delaney

Kilcormac Killoughey A.C 0:21:41 119 Carmel Murray Birr A.C. 0:21:41 120 Eugene Ryan

Ballyskenach A.C. 0:21:38 121 Martina Moore Ferbane A.C. 0:21:47 122 Gary Kelly 0:21:59 123

Anita Maguire Naomh Ciaran A.C. 0:22:02 124 Oran Buckley Ferbane A.C. 0:21:58 125 Noel

Horan Ferbane A.C. 0:21:59 126 Kelley Flannery Banagher A.C. 0:22:01 127 Christina Omeara

Birr A.C. 0:21:57 128 Mag Grennan Tullamore Harriers A.C. 0:22:03 129 Liam Ryan

Ballyskenach A.C. 0:22:04 130 Donal Heagney 0:22:09 131 Donal Gunnell Ballyskenach A.C.

0:22:07 132 James Daly Naomh Ciaran A.C. 0:22:12 133 Roisin Woods Banagher A.C. 0:22:13

134 Declan Kilmurray Naomh Mhuire A.C. 0:22:14 135 Eileen Kenny 0:22:19 136 Sean Coonan

Banagher A.C. 0:22:18 137 Ger Flannery Banagher A.C. 0:22:20 138 Rosanne Grennan

Ferbane A.C. 0:22:18 139 Gordon Kerrigan 0:22:20 140 Peter Ormond Ballyskenach A.C.

0:22:19 141 Catriona Daly Ferbane A.C. 0:22:24 142 Aileen Flynn Naomh Ciaran A.C. 0:22:29

143 MICHEAL GUINAN Ferbane A.C. 0:22:28 144 Colm Cahill Birr A.C. 0:22:31 145 Sheelagh

Gaffey Clara A.C. 0:22:35 146 Aoife Marron Tullamore Harriers A.C. 0:22:25 147 Edel Waldron

Ferbane A.C. 0:22:35 148 Denis Flynn Tullamore Harriers A.C. 0:22:37 149 Eamonn Dooley

Kilcormac Killoughey A.C 0:22:31 150 Damien Finnerty Birr A.C. 0:22:34 151 Vanessa Connolly

Naomh Mhuire A.C. 0:22:42 152 Pauline Colgan Naomh Mhuire A.C. 0:22:44 153 Elaine

Cuskelly Naomh Mhuire A.C. 0:22:45 154 Rebecca Rushe Ferbane A.C. 0:22:51 155 Kevin

Scully 0:23:00 156 Shane Cleary Naomh Mhuire A.C. 0:22:52 157 Matt Flanagan Naomh Mhuire

A.C. 0:23:00 158 Gareth Connolly Naomh Mhuire A.C. 0:22:55 159 Barry Dully Naomh Mhuire

A.C. 0:22:57 160 Tracey Kinnarney Tullamore Harriers A.C. 0:23:04 161 Patrick Dunne Naomh

Mhuire A.C. 0:23:05 162 Eddie Cahalan Coolquill 0:23:13 163 Paschal Byrne Birr A.C. 0:23:09

164 Tara Mcevoy Tullamore Harriers A.C. 0:23:05 165 David Claffey 0:23:19 166 Justin Colgan

0:23:20 167 Ray Murray Tullamore Harriers A.C. 0:23:15 168 Marie Donegan Tullamore Harriers

A.C. 0:23:16 169 Caoimhe Roche Clara A.C. 0:23:22 170 Sean Dooley Birr A.C. 0:23:10 171 Ger

Woods Banagher A.C. 0:23:19 172 Karen Martin Tullamore Harriers A.C. 0:23:14 173 Brian Daly

0:23:21 174 Joe Wrafter Tullamore Harriers A.C. 0:23:25 175 Helena Buckley Tullamore Harriers

A.C. 0:23:24 176 Hazel Dunne Clara A.C. 0:23:29 177 Gemma Loftus Naomh Ciaran A.C.

0:23:29 178 Carthage Buckley Clara A.C. 0:23:30 179 Michelle Feighery Ferbane A.C. 0:23:27

180 Billy Claffey 0:23:27 181 Ian King Birr A.C. 0:23:30 182 Lorcan White 0:23:28 183 Freda

Mcnamee Naomh Mhuire A.C. 0:23:37 184 Trevor Phillips Clara A.C. 0:23:45 185 Thomas

Bennett Birr A.C. 0:23:33 186 Anne Carrol Ferbane A.C. 0:23:42 187 Noel Flynn Ferbane A.C.

0:23:42 188 Anne Mccormack Ballyskenach A.C. 0:23:47 189 Padraig Yallop Kilcormac

Killoughey A.C 0:23:45 190 Patrick Hill Ferbane A.C. 0:23:50 191 Brian Feehan Birr A.C. 0:23:46

192 Emma Doorley Clara A.C. 0:24:04 193 Gearóid O man 0:23:55 194 Paschal Naughton

Tullamore Harriers A.C. 0:24:00 195 Padraig Moran 0:24:15 196 Shay Evans Edenderry A.C.

0:24:06 197 Sean Purcell 0:24:12 198 Bernard O Grady Birr A.C. 0:24:12 199 Tracey Cuddy

Naomh Mhuire A.C. 0:24:15 200 Niall Gory 0:24:19 201 David Goode Clara A.C. 0:24:27 202

Michael Tierney Clara A.C. 0:24:28 203 Patricia Doolan Naomh Mhuire A.C. 0:24:24 204 Declan

Coughlan Ferbane A.C. 0:24:29 205 Hilary Duncan Tullamore Harriers A.C. 0:24:23 206 Michelle

David Ballyskenach A.C. 0:24:30 207 Lisa O Connor Ferbane A.C. 0:24:29 208 Lisa Cantwell

Naomh Mhuire A.C. 0:24:32 209 Liza Cully Naomh Ciaran A.C. 0:24:39 210 Tracey Stewart

Tullamore Harriers A.C. 0:24:30 211 Karina Cummins 0:24:31 212 Sinead Bracken Athlone

0:24:36 213 Seamus Wynne Banagher A.C. 0:24:43 214 Mick Kenny Birr A.C. 0:24:37 215 Olivia

Egan Tullamore Harriers A.C. 0:24:39 216 Zivile Usechkaite 0:24:53 217 Declan Cullen

Edenderry A.C. 0:24:55 218 Laura Galvin Naomh Mhuire A.C. 0:24:58 219 Brian Mc Mahon

0:24:49 220 Malcolm Bracken 0:25:05 221 Breda King Birr A.C. 0:25:07 222 Conor Brereton

Naomh Mhuire A.C. 0:25:16 223 Carmel Moore Edenderry A.C. 0:25:11 224 Bobby Tierney

Banagher A.C. 0:25:17 225 Aoife Tierney Banagher A.C. 0:25:16 226 Shirley Reynolds Naomh

Mhuire A.C. 0:25:18 227 Carrie Goode Clara A.C. 0:25:23 228 Kevin Jackson 0:25:23 229 Mag

Daly Naomh Mhuire A.C. 0:25:20 230 Sinead Fox 0:25:25 231 Leona Farrell Edenderry A.C.

0:25:25 232 Paul Craven Kilcormac Killoughey A.C 0:25:18 233 Susan Kirwan Naomh Ciaran

A.C. 0:25:31 234 Rachael Kelly 0:25:26 235 John Mcgowan Tullamore Harriers A.C. 0:25:33 236

Geraldine Gallagher Naomh Mhuire A.C. 0:25:38 237 Sean Quinn Ballyskenach A.C. 0:25:35

238 Anne Daly Tullamore Harriers A.C. 0:25:42 239 John Bennett Ferbane A.C. 0:25:49 240

Sandra Halloran 0:25:55 241 Jackie Nannery mahon Banagher A.C. 0:25:57 242 Jason Halloran

0:25:55 243 Anne Cusack Tullamore Harriers A.C. 0:25:53 244 Vera Clavin 0:26:13 245 Martin

Carroll Ballyskenach A.C. 0:26:10 246 Denise Mc Namara Naomh Ciaran A.C. 0:26:12 247

Marie Meaney Kilcormac Killoughey A.C 0:26:04 248 Olive Mannion Tullamore Harriers A.C.

0:26:08 249 Karen Smyth Ballyskenach A.C. 0:26:04 250 Dorles Draper 0:26:07 251 Paula Scott

0:26:13 252 Jim Langan Tullamore Harriers A.C. 0:26:28 253 Majella Yeates Kilcormac

Killoughey A.C 0:26:20 254 Carol Glennon Naomh Ciaran A.C. 0:26:27 255 Ann Spain Birr A.C.

0:26:21 256 Ashling Farrell Naomh Mhuire A.C. 0:26:26 257 Aengus Byrne 0:26:24 258 Patricia

Nunan Naomh Mhuire A.C. 0:26:33 259 Helen Chambers Naomh Mhuire A.C. 0:26:31 260

Siobhan Kelly Banagher A.C. 0:26:39 261 Anna Lisowska Clara A.C. 0:26:45 262 Eve Downes

Clara A.C. 0:26:37 263 Shannon Mc Dermott Banagher A.C. 0:26:43 264 Annemaria Egan

Ferbane A.C. 0:26:46 265 Sandra Busteed Tullamore Harriers A.C. 0:26:44 266 Niall Fogarty

0:26:50 267 Lorna Moran 0:27:00 268 Edel Farrell Edenderry A.C. 0:27:04 269 Brendan Minnock

Clara A.C. 0:27:15 270 Noel Buckley 0:26:59 271 Mary Kennedy Birr A.C. 0:27:14 272

Rachelena Tooher Kilcormac Killoughey A.C 0:27:14 273 Louise Dunne Naomh Mhuire A.C.

0:27:18 274 Dave Kavanagh Tullamore Harriers A.C. 0:27:23 275 Janice Kehoe Edenderry A.C.

0:27:28 276 Aidan Claffey Kilcormac Killoughey A.C 0:27:27 277 Edward Tyrrell 0:27:39 278

Ciaran O Hurmoltaigh Naomh Ciaran A.C. 0:27:38 279 Trevor Wynne Kilcormac Killoughey A.C

0:27:28 280 Helen Reynolds Tullamore Harriers A.C. 0:27:40 281 Mairead Scally 0:27:48 282

Angela Lambe 0:27:57 283 Louise Mc Evoy Kilcormac Killoughey A.C 0:27:57 284 Deirdre

Regan Kilcormac Killoughey A.C 0:28:00 285 Martina Henry Naomh Mhuire A.C. 0:28:01 286

Aisling Owens Naomh Mhuire A.C. 0:28:02 287 Triona Grennan Edenderry A.C. 0:28:05 288

Emma Ryan Ballyskenach A.C. 0:28:02 289 Shane Harrington Ferbane A.C. 0:28:14 290 Dave

McGrath 0:28:07 291 Carol Kennedy Birr A.C. 0:28:09 292 Patrick Guinan Kilcormac Killoughey

A.C 0:28:13 293 Lorenzo Bracken Clara A.C. 0:28:09 294 Declan Murray Birr A.C. 0:28:18 295

Sarah McLoughlin 0:28:15 296 Olive Nugent Kilcormac Killoughey A.C 0:28:17 297 James

Nugent 100 Marathon Club Ireland 0:28:17 298 Carol Flynn Ferbane A.C. 0:28:29 299 Catherine

Galvin Naomh Mhuire A.C. 0:28:27 300 Patrick English 0:28:30 301 Sophie Falco 0:28:32 302

Jill Mccumiskey 0:28:31 303 Fionnuala Dolan 0:28:39 304 Elaine Heffernan Tullamore Harriers

A.C. 0:28:46 305 Ann O Meara Ballyskenach A.C. 0:28:37 306 Claire Stewart 0:28:44 307

Michelle Molloy 0:28:54 308 Teresa Gillespie Naomh Ciaran A.C. 0:28:57 309 Emma Quinn

Clara A.C. 0:28:59 310 Ann Scally Naomh Mhuire A.C. 0:28:50 311 Fiona O Connor Naomh

Mhuire A.C. 0:28:51 312 Alison Fox Kilcormac Killoughey A.C 0:28:50 313 Janelle Robinson

Banagher A.C. 0:28:58 314 Kathleen Delaney Birr A.C. 0:28:59 315 James Fitzgerald Naomh

Ciaran A.C. 0:29:02 316 Laudine Fitzgerald Naomh Ciaran A.C. 0:29:01 317 John Doolan

Banagher A.C. 0:28:56 318 Noel Browne Tullamore Harriers A.C. 0:29:09 319 Claire Bracken

Kilcormac Killoughey A.C 0:29:14 320 Deirdre Oman 0:29:21 321 Deirdre Wynne Ferbane A.C.

0:29:31 322 Margaret Whittaker 0:29:26 323 Sylvia Mullen Clara A.C. 0:29:28 324 Corinne

Omeara Clara A.C. 0:29:28 325 Carmel Ormond Ballyskenach A.C. 0:29:33 326 Catherine

Keenaghan Banagher A.C. 0:29:42 327 Maureen O Brien 0:29:36 328 Ann Marie Lawlor

Tullamore Harriers A.C. 0:29:35 329 Siobhain Lambe Kilcormac Killoughey A.C 0:29:35 330

Tanya Whelehan 0:29:48 331 Teresa Whelehan Tullamore Harriers A.C. 0:29:49 332 Deirdre

Bennett Kilcormac Killoughey A.C 0:29:59 333 Sonya Tyrrell Clara A.C. 0:29:58 334 Michael

Lynch Naomh Mhuire A.C. 0:30:06 335 Paula Collins Naomh Mhuire A.C. 0:30:00 336 Aine

Colgan Naomh Mhuire A.C. 0:30:01 337 Miriam Brady Tullamore Harriers A.C. 0:29:58 338

Regina Cleary Kilcormac Killoughey A.C 0:30:20 339 Laura Molloy Clara A.C. 0:30:20 340

Caroline Comerford Birr A.C. 0:30:14 341 Kathleen Leonard Kilcormac Killoughey A.C 0:30:17

342 Mairead Ryan Kilcormac Killoughey A.C 0:30:17 343 Hannah Lynan 0:30:32 344 Eileen

Mannion 0:30:40 345 Lia Evans Edenderry A.C. 0:30:50 346 Patricia Crowley Ballyskenach A.C.

0:30:43 347 Lavinia Leahy Tullamore Harriers A.C. 0:30:46 348 Amanda Spain Kilcormac

Killoughey A.C 0:30:47 349 Catherine Maher Ballyskenach A.C. 0:30:45 350 Caroline Halloran

Edenderry A.C. 0:30:56 351 Paula Colton Naomh Mhuire A.C. 0:31:10 352 Sherlene Brophy Birr

A.C. 0:31:06 353 Emma Kate Devine 0:31:08 354 Niamh Gory Clara A.C. 0:31:11 355 Ellen

Brophy 0:31:12 356 Kathleen Mc Loughlin Ballymena Runners AC 0:31:31 357 Edel Quinn

Naomh Mhuire A.C. 0:31:42 358 Jacinets White 0:32:24 359 Helen Newman 0:32:16 360

Suzanne Gill 0:32:40 361 David Fleming 0:32:26 362 Mary Whelan Naomh Mhuire A.C. 0:32:30

363 Denis Tierney Birr A.C. 0:33:10 364 James Sheyd 0:33:19 365 Sean Malone 0:33:19 366

Frances O Connor 0:33:19 367 Mandy Hall Clara A.C. 0:33:46 368 Arlene Carroll 0:33:47 369

Aggie Darcy Naomh Mhuire A.C. 0:33:52 370 Shona Stewart 0:33:56 371 Anna Stewart 0:33:57

372 Rachel Phelan Clara A.C. 0:34:09 373 Chloe Phelan Clara A.C. 0:34:10 374 Mairead O

Shea Banagher A.C. 0:34:18 375 Jude Feehan Ferbane A.C. 0:34:25 376 Robin Maher 0:35:25

377 Gillian Mc Dermott 0:35:27 378 Mary Clavin 0:35:48 379 Claire Carroll Kilcormac Killoughey

A.C 0:35:51 380 Patrica Galvin Rhode A.C. 0:35:50 381 Michelle Kelly 0:35:51 382 Melissa

Hogan Tullamore Harriers A.C. 0:36:11 383 Jim White 0:37:03 384 Ann Newman 0:37:22 385

Jessica Corcoran 0:37:31 386 Catherine Doolan Banagher A.C. 0:37:56 387 Kate Bracken

0:38:09 388 Pat Tobin 0:39:15 389 Paddy McManus 0:39:16 390 Maeve Griffin 0:40:34 391 Noel

Gorman Edenderry A.C. 0:40:34 392 Patricia Browne Tullamore Harriers A.C. 0:41:07 393

Teresa Finnerty 0:44:03 394 Margaret Murray 0:44:03 395 Eileen Malone 0:45:34

June

Wednesday 12th June – Colin Dunne Primary Schools T&F, Tullamore Harriers Stadium

Friday 14th June – Marion Geraghty 10k Mountbolus -7.30pm – Offaly Middle Distance Challenge

Race 2.

Sun 15th June- Leinster U12- U19 T&F- Tullamore Harriers Stadium.

Friday 21st June – Naomh Mhuire AC 5k – 7:30pm. Offaly Race Series

July

Sunday 21st July – Edenderry 10 mile – Offaly Middle Distance Challenge Race 3.

August

Friday 2nd August – Birr AC 5k – 7:30pm. Offaly Race Series

Saturday 31st August –Tullamore Harriers Half Marathon –Offaly Middle Distance Challenge Race 4