This week's Offaly GAA fixtures

Justin Kelly

Reporter:

Justin Kelly

This weekend's Donegal Ladies league fixtures

Friday 7th September

Tullamore Court Hotel Intermediate Football Championship Relegation Final

Doon v Kilcormac-Killoughey 20:00 Pullough Marius Stones

Bridge House Hotel U15 Football Playoff

Ferbane v Na Fianna 18:15 O Brien Park Martin Conroy

Bridge House Hotel U13 A Football Championship Final

St Manchans v St Rynagh's 12:30 BNM O Connor Park John Longworth

Bridge House Hotel U13 Football White Final

St Broughan's v Na Fianna 14:30 BNM O Connor Park, Marius Stones

Molloy Environmental Junior A Hurling Quarter Final

Tullamore v Gracefield 15:00 Killeigh Adam Kinahan

Molloy Environmental Systems Intermediate Hurling Championship Quarter Final

Clara v Ballinamere 15:15 Kilcormac Ciaran Groome Linesmen : Noel Cooney and Martin Walsh

Molloy Environmental Systems Junior B Hurling Championship  Final

Belmont v Coolderry 17:00 Kinnitty Noel Cooney Linesmen : Ciaran Groome and Jackie Longworth

Molloy Environmental Systems Senior B Hurling Championship Quarter Final

Shamrocks v Drumcullen 15:45 Birr Richie Fitzsimons

Molloy Environmental Systems Senior A Hurling Championship Quarter Final

St Rynagh's v Shinrone 17:30 Birr Brian Gavin

Molloy Environmental Systems Intermediate Hurling Championship Quarter Final

Seir Kieran v Birr 18:00 Carrig Declan Cooke
 

Sunday 9th September

Molloy Environmental Junior A Hurling Quarter Final

Kinnitty v Belmont 12:00 Kilcormac Simon Whelahan

Molloy Environmental Systems Senior B Hurling Championship Relegation Final

Brosna Gales v Carrig Riverstown 12:00 Rath Kieran Dooley

Molloy Environmental Systems Intermediate Hurling Championship Relegation Final

Coolderry v Ballyskenagh/Killavilla 12:00 Crinkle Shane Guinan

Molloy Environmental Systems Senior B Hurling Championship Quarter Final

Lusmagh v Clodiagh Gaels 14:00 BNM O Connor Park Noel Flynn Linesmen : John Heffernan and Declan Cooke

Molloy Environmental Systems Senior A Hurling Championship Quarter Final

Birr v Belmont 16:00 BNM O Connor Park Kieran Pat Kelly Linesmen : Kieran Dooley and Shane Guinan