Offaly deaths and funerals - July 24

Eileen McNally

Clondalever, Collinstown, Westmeath / Banagher, Offaly

Funeral Mass on Friday, July 24th, in St. Mary's Church, Collinstown at 11am. Burial afterwards in St. Rynaghs Cemetery, Banagher, Co. Offaly. In compliance with the new HSE government guidelines up to 50 people can attend the funeral mass provided social distancing and public health advice are adhered to.

Carmel O'Donnell (née Ryan)

Main Street, Castlegregory, Kerry / Cork / Birr, Offaly

In accordance with Government guidelines a private funeral Mass will be celebrated for Carmel on Saturday 25th July at St Mary’s Church, Castlegregory, arriving for Mass at 12.30 pm. Burial afterwards in Killiney Cemetery. Donations, if desired, to the Irish Cancer Society or Kerry Hospice Foundation.

Virginija MACIULSKIENE

Clonmullen Lane, Edenderry, Offaly

Virginijos Mačiulskienės Murauskaitės atsisveikinimas šiandien (23/07/2020) nuo 18:00 iki 20:00 Larkin's funeral home Edenderry Co. Offaly. Laidotuvių šventos mišios vyks penktadienį 11:00 (24/07/2020) St. Marys bažnyčia Edenderry Co. Offaly. Po šventų mišių išlydėjimas į Mount Jerome Krematoriumą.