The weekend's Offaly GAA Fixtures

There's plenty of exciting action taking place this weekend with both Senior Hurling and Senior Football Championship games.

SATURDAY

Molloy Environmental Systems Senior Hurling Championship

Coolderry v Kilcormac/Killoughey Banagher 6.30pm Kieran Pat Kelly

Tullamore Court Hotel Senior A Football Championship

Clara v Gracefield O'Connor Park 5.30pm Fintan Pierce Linesmen: Alan McKnight & John O’Reilly

Rhode v Cappincur O'Connor Park 7pm Chris Dwyer Linesmen: Tom Anderson & Noel Cooney

Tullamore Court Hotel Intermediate Football Championship

Doon v Tullamore Ballycumber 6.30pm Eamon O’Connor

Tullamore Court Hotel Junior A Football Championship

Kilclonfert v Birr Kilclonfert 6.30pm Ciaran Groome

SUNDAY

Tullamore Court Hotel Senior A Football Championship

Edenderry v St Rynagh’s Geashill 3.30pm Noel Cooney

Tullamore v Ferbane O' Connor Park 1.30pm Fergal Smyth - Linesmen: Noel Kelly & Fintan Pierce

Tullamore Court Hotel Senior B Football Championship

St Brigid’s v Bracknagh Daingean 12noon Paurig Gallagher

Ballycumber v Shamrocks Clara 12noon Pat Gallagher

Walsh Island v Tubber Cappincur 12noon Alan McKnight

Raheen v Durrow OCP 12noon Davy Walsh - Linesmen: Ger Keyes & Eddie Dunne

Tullamore Court Hotel Intermediate Football Championship

Ferbane v Shannonbridge Cloghan 6pm Joey Deehan

Erin Rovers v Rhode Killeigh 12noon Pauric Pierce

Daingean v Clonbullogue Ballyfore 5pm Ger Keyes

Molloy Environmental Systems Intermediate Hurling Championship

Ballyskenagh/Killavilla v Kilcormac/Killoughey Clareen 12noon Kieran Dooley

Tullamore Court Hotel Junior A Football Championship

Clodiagh Gaels v Durrow Killeigh 5pm Eddie Dunne

Edenderry v Clonmore Harps Edenderry 6.30pm Ciaran Groome

Ballycommon v Clara Ballycommon 5pm Bill Glennon

U17 Hurling League

Shinrone v St Rynagh’s Shinrone 11am Adam Kinahan

CRC Gaels v Coolderry Carrig 11am Richie Fitzsimons

Na Fianna v Tullamore Killurin 11am Jimmy O’Grady

Kilcormac/Killoughey v Ferbane/ Belmont Kilcormac 11am Declan Ward

Seir Kieran/Drumcullen v Cuchulainn Gaels Rath 11am Kieran Pat Kelly