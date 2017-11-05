All this week's Midland Schoolboy/Girl League Results and next week's fixtures
Some great wins for Offaly teams this weekend
Walsh Island U-9s at the MSL Blitz
RESULTS
U-9 West
Tullamore Tn 7 4 Kilbeggan SC; Gallen Utd 1 1 Birr Utd; Clara Tn 4 0 Frankford Utd; Banagher Utd 3 2 Birr Tn; Clara Utd 2 1 Frankford Cel
U-10 East
Portlaoise Rvs 0 3 Abbeyleix Ath; T&S Ath 0 4 Abbeyleix Utd; Portlaoise AFC 3 0 St Aengus; Mountmellick Utd 3 0 Emo Utd
U-10 Central
Raharney Utd 3 3 Tullamore Utd; Tullamore Tn 4 0 Rosenallis; Killeigh 0 0 Mucklagh; Killeigh Utd 0 3 Portlaoise Tn; Walsh Island 2 3 Clara Tn
Killeigh U-9s at the MSL Blitz
U-10 West
Clara Utd 3 2 Banagher Utd; Willow Pk 1 2 Frankford Utd; Portumna Tn 0 4 Mullingar Cubs
U-11 Major
Mountmellick Utd 1 0 St Aengus; Kilbeggan SC 1 4 Gallen Utd; Willow Pk 2 1 Emo Celtic; Tullamore Tn 1 1 Mullingar Eagles
U-11 East
Killeigh FC 0 3 Portlaoise Rovers; Clonaslee Utd 1 2 Portlaoise AFC; Mountmellick Ath 1 7 Abbeyleix Ath
U11 West
Birr Tn 1 2 Portumna Tn; Banagher Utd 2 4 Kinnegad Juns; Gallen Boys 0 3 Tullamore Utd; Clara Tn 2 2 Frankford Utd
S.F.A.I. Skechers Cup U12
Rosenallis 3 0 Kilcock
U-12 Major
St Aengus 1 4 Tullamore Tn; Portumna Tn 1 1 Clara Tn; T&S United 0 4 Mountmellick Utd; Portlaoise AFC 0 1 Emo Celtic; Kilbeggan SC 0 3 Mullingar Eagles
U12 East
Tullamore Utd 2 1 Rosenallis Rvs; Killeigh 2 0 Kinnegad Dragons; Portlaoise Utd 2 5 Clara Utd; Killeigh Utd 1 2 Abbeyleix Ath
U-12 West
Banagher Utd 1 1 Birr Tn; Raharney Raiders 2 0 Mgar Hawks; Kinnegad Tietans 1 1 Raharney Raptors
U-13 Major
Birr Tn 2 4 Killeigh; Portumna Tn 0 5 Mullingar Ath; Mountmellick Utd 0 5 Emo Celtic; Tullamore Tn 4 1 Kilbeggan SC
U-13 East
Portlaoise Utd 2 4 Emo Utd
U-13 West
Clara Tn 2 3 Frankford Utd; Gallen Utd 2 3 Mucklagh; Kinnegad 2 4 Tullamore Utd
U-14 major
Kinnegad Jnrs 4 1 Killeigh; Portumna Tn 1 2 Tullamore Tn
U-14 East
Portlaoise Utd 1 1 Tullamore Utd; Mountmellick Utd 6 4 Mucklagh
U-14 West
Rahanine 1 2 Kilbeggan SC; Birr Tn 2 1 Mullingar Tigers; Banagher Utd 3 0 Grange Utd; Gallen Utd 4 0 Raharney Utd
U-15 East
Clonaslee Utd 2 5 Portlaoise AFC; Portlaoise Utd 2 1 Rosenallis; Mountmellick Utd 0 4 St Aengus
U-15 Central
Mucklagh 4 0 Birr Utd; Tullamore Tn 3 1 Mullingar Lions
U-15 West
St Josephs 2 4 Birr Tn; Willow Pk 4 1 Ballinahown; Templevilla 1 4 Mullingar Ath
U-16 East
Emo Celtic 4 0 Tullamore Tn; Killeigh 3 5 Portlaoise AFC; Abbeyleix Ath 4 0 Kilbeggan SC
U-16 West
St Francis 4 0 Gallen Utd; East Galway Utd 3 0 Birr Tn; Willow Pk 4 0 Banagher Utd
U-10/11 Girls
Bealnamulla 2 3 Clara; Hodson Bay Celtic 0 2 Killeigh
U-12 Girls
Hodson Bay 2 5 Killeigh; Kilbeggan SC 2 3 Tullamore Tn; Bealnamulla 5 0 Kinnegad Jnrs; East Galway Utd 1 2 Hodson Bay Celtic
U14 Girls
Clara Tn 4 0 Birr Tn; Athlone Tn 6 2 Mucklagh Mullingar Ath 0 4 Tullamore; East Galway Utd 0 3 Bealnamulla; Portlaoise AFC 0 4 Killeigh
F.A.I. Womens U 16 Cup
Athlone Tn 4 0 Real FA Swans
U-16/17 Girls
Kinnegad 2 1 Clara Tn; Bealnamulla 1 3Killeigh Utd; Killeigh 4 1 Banagher Utd
FIXTURES
SATURDAY, NOVEMBER 11
U-9 East
Rosenallis v Mountmellick Utd N Culleton The Grove 09:45; St Aengus v Abbeyleix Ath P Pardy Derrycanton 10:00; Mucklagh v T&S United K Bryant; Charleville 10:00; Emo Celtic v Clonaslee Utd J Griffin Com Cen 11:15
U-9 West
Frankford Cel v Gallen Utd C Mc Fadden Kilcormac 09:45; Banagher Utd v Clara Tn R Bond Middle Rd 10:00; Frankford Utd v Tullamore Tn C Mc Fadden Kilcormac 10:30; Banagher Town v Clara Utd R Bond Middle Rd 11:00; Birr Tn v Kilbeggan SC M Kelly Frank O Connell Pk 11:45; Birr Utd v Portumna M Kelly Frank O Connell Pk 12:30
U-11 Major
Mullingar Hawks v Willow Pk Paul Malone Gainstown 12:00; Kilbeggan SC v St Aengus J Mc Crossan The Land Lake 12:15; Gallen Utd v Tullamore Tn M Murphy Brosna Press Pk 12:30; Mullingar Eagles v Emo Celtic Paul Malone Gainstown 12:45
U-11 East
Portlaoise AFC v T&S United M Lee Rosleighan Pk 09:45; Abbeyleix Ath v Killeigh FC D Moran Fr Breen Pk 10:00; Clonaslee Utd v Mountmellick Ath P Kearns Com Cen 10:15Mucklagh v Portlaoise Rovers K Bryant Charleville 10:45
U11 West
Clara Tn v Birr Tn M Buckley Stanley O Hara Pk 09:45; Kinnegad Juns v Willow Pk PJ Higgins Lagan Pk 10:30; Frankford Utd v Tullamore Utd C Mc Fadden Kilcormac 11:15; Banagher Utd v Tullamore Rvs R Bond Middle Rd 11:45; Portumna Tn v Gallen Boys S Fogarty Marian Pk 13:00
U-12 Major
Tullamore Tn v Kilbeggan SC J Scanlon Leah Victoria Pk 10:00; Clara Tn v Portlaoise AFC M Buckley Stanley O Hara Pk 10:30; St Aengus v Portumna Tn P Pardy Derrycanton 11:00; Mullingar Eagles v T&S United N Dempsey Gainstown 12:30; Mullingar Kestrals v Mountmellick Utd N Dempsey Gainstown 13:45
U12 East
Killeigh Utd v Tullamore Utd R Tkaczyk The Pond 09:45; Kinnegad Dragons v Portlaoise Utd PJ Higgins Lagan Pk 11:15; Rosenallis v Abbeyleix Ath N Culleton The Grove 12:00; Rosenallis Rvs v Killeigh N Culleton The Grove 13:15
U-12 West
Birr Tn v Kinnegad Tietans B Conlon Frank O Connell Pk 10:00; Raharney Raiders v Banagher Utd D Sweeney Higginstown 11:00; Mgar Hawks v Rahanine N Dempsey Gainstown 11:15
U-13 Major
Kilbeggan SC v Mullingar Falcons J Mc Crossan The Land Lake 09:45; Killeigh v Mullingar Ath R Tkaczyk The Pond 11:00; Mountmellick Utd v Portumna Tn K Conroy Conor Davis Pk 11:15; Emo Celtic v Birr Tn G Donogher Com Cen 11:15
U-13 East
Portlaoise AFC v Emo Utd S Comerford Rosleighan Pk 09:45; Abbeyleix Ath v Portlaoise Utd D Moran Fr Breen Pk 11:00; T&S United v Rosenallis E Dynan Timahoe 11:15
U-13 West
Gallen Utd v Frankford Utd M Murphy Brosna Press Pk 09:45; Tullamore Utd v Gallen Utd B James Leah Victoria Pk 12:30; Mullingar Kestrals v Clara Tn D Mc Cormack Gainstown 13:00
U-14 major
Kinnegad Jnrs v Tullamore Tn PJ Higgins Lagan Pk 10:00; T&S United v Abbeyleix Ath E Dynan Timahoe 10:00; Portlaoise AFC v Killeigh M Lee Rosleighan Pk 10:30; Portumna Tn v Mullingar Ath S Fogarty Marian Pk 11:45
U-14 East
Mountmellick Utd v Portlaoise Utd K Conroy Conor Davis Pk 10:00; Tullamore Utd v Emo Celtic J Scanlon Leah Victoria Pk 11:15; Clara Tn v Mucklagh M Buckley Stanley O Hara Pk 11:45
U-14 West
Raharney Utd v Mullingar Pumas D Sweeney Higginstown 09:45; Kilbeggan SC v Gallen Utd J Mc Crossan The Land Lake 11:00; Birr Tn v Grange Utd B Conlon Frank O Connell Pk 11:15; Banagher Utd v Mullingar Tigers D Nagle Middle Rd 12:45
U-15 East
Portlaoise AFC v Mountmellick Utd S Comerford Rosleighan Pk 11:00; Portlaoise Utd v St Aengus M Lee Rosleighan Pk 11:45; Emo Celtic v Clonaslee Utd G Donogher Com Cen 12:30
U-15 Central
Tullamore Tn v Birr Utd B James Leah Victoria Pk 11:15 Mucklagh v Kilbeggan SC K Bryant Charleville 11:30; Mullingar Lions v Killeigh D Mc Cormack Gainstown 11:30; Raharney Utd v Mullingar Cougars D Sweeney Higginstown 12:30
U-15 West
Mullingar Ath v St Josephs N Dempsey Gainstown 10:00; Willow Pk v St Josephs Red T Cormican Willow Pk 11:00; Ballinahown v Templevilla U Beaumont Ballinahown 11:00
U-16 East
Emo Celtic v Portlaoise Rovers J Griffin Com Cen 09:45; Tullamore Tn v Killeigh B James Leah Victoria Pk 09:45; Rosenallis v Abbeyleix Ath N Culleton The Grove 10:30; Portlaoise AFC v Clara TnS Comerford Rosleighan Pk 12:30
U-16 West
Mullingar Cubs v St Francis D Mc Cormack Gainstown 10:00; Gallen Utd v Willow Pk M Murphy Brosna Press Pk 11:00; Banagher Utd v East Galway Utd D Nagle Middle Rd 11:15; Birr Tn v Mullingar Ath B Conlon Frank O Connell Pk 12:30
U-10/11 Girls
Birr Tn v Bealnamulla M Kelly Frank O Connell Pk 09:45; Clara v Hodson Bay Celtic T Cunningham Stanley O Hara Pk 09:45; Killeigh v Tullamore P Kearns The Pond 11:30
U-12 Girls
Banagher Town v East Galway Utd D Nagle Middle Rd 10:00; Hodson Bay Celtic v Bealnamulla J O Connor Hodson Bay 10:00; Killeigh v Hodson Bay P Kearns The Pond 12:15; Tullamore Tn v Kinnegad Jnrs J Scanlon Leah Victoria Pk 12:30; Kilbeggan SC v Mucklagh J Mc Crossan The Land Lake 13:00
U14 Girls
Birr Tn v Mullingar Ath M Kelly Frank O Connell Pk 10:30; Clara Tn v Mucklagh T Cunningham Stanley O Hara Pk 10:30; Bealnamulla v Portlaoise AFC B Kelly Bealnamulla 11:30; Tullamore v East Galway Utd J Scanlon Leah Victoria Pk 12:30; Killeigh v Athlone Tn P Kearns The Pond 13:30
U-16/17 Girls
Bealnamulla v Killeigh B Kelly Bealnamulla 10:00; Real FA Swans v Killeigh Utd Paul Malone Wilsons Hospital 10:00 Clara Tn v PortlaoiseAFC T Cunningham Stanley O Hara Pk 11:45; Kinnegad v Banagher Utd PJ Higgins Lagan Pk 12:30
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