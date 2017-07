Offaly musicians shine at Leinster Fleadh Cheoil

Offaly produced and incredible amount of winners at the Leinster Fleadh Cheoil 2017 held in Ballymahon, Co. Longford recently.

Nearly all of the 9 branches in Offaly will now be represented at the All Ireland Fleadh Cheoil which takes place in Ennis in August.

This is a wonderful achievement and highlights the high standard of singing, dancing, storytelling & traditional Irish music that is being passed on from one generation to the next in Offaly.

This is the full list of Offaly winners from the 2017 Leinster Fleadh Cheoil:

1A Fidil / Fiddle (Faoi 12)

2nd Róisín Ní Chonchuir, CCÉ, Cill Aichidh, Uíbh Fhailí

1B Fidil / Fiddle (12-15)

1st Ademar O Connor, CCÉ, Eadon Doire, Uíbh Fhailí

1C Fidil / Fiddle (15-18)

1st Seamus Kinsella, CCÉ, Biorra, Uíbh Fhailí

1D Fidil / Fiddle (O18)

3rd Clar Áine Ni Chiaráin, CCÉ, Cill Aichidh, Uíbh Fhailí

2A Bosca Ceoil / Button Accordion (Faoi 12)

2nd Fianait Ni Dhubhaloich, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

2B Bosca Ceoil / Button Accordion (12-15)

1st Ademar O Connor, CCÉ, Eadon Doire, Uíbh Fhailí

2C Bosca Ceoil / Button Accordion (15-18)

3rd Máire Ni Bhraonáin, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

2D Bosca Ceoil / Button Accordion (O18)

1st Clár Aine Ní Chiaráin, CCÉ, Cill Aichidh, Uíbh Fhailí

2nd Éimear Ni Bhuachalla, CCÉ, Baile Bui, Uíbh Fhailí

3rd Domhnáil Ó Riain, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

3A Feadóg Mhór / Flute (Faoi 12)

2nd Aoibhe Ní Dhubhlaoich, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

4A Feadóg / Whistle (Faoi 12)

1st Aoibhe Ní Dhubhlaoich, CCÉ, Baile Bui, Uíbh Fhailí

4B Feadóg / Whistle (12-15)

1st Grainne Ní Mhuinneog, CCÉ, Baile Bui, Uíbh Fhailí

3rd Caitlin Ní Mhuinneog, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

4C Feadóg / Whistle (15-18)

1st Róisín Ní Bhriain, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

3rd Maire Ní Bhraonáin, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

4D Feadóg / Whistle (O18)

2nd Ciana McGarrigle, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

6A Consairtín / Concertina (Faoi 12)

1st Fianait Ni Dhubhaloich, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

6D Consairtín / Concertina (O18)

3rd Amy Ní Mhurchú, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

8B Cruit / Irish Harp (12-15)

3rd Grainne Ní Mhuinneog, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

8C Cruit / Irish Harp (15-18)

3rd Beibhinn Cullen, CCÉ, Cill Aichidh, Uíbh Fhailí

9D Orgán Béil / Mouth Organ (O18)

1st Pat Fulton, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

10A Bainseó / Banjo (Faoi 12)

3rd Ciarán Ó Braonain, CCÉ, Ros Cré, Uíbh Fhailí

10B Bainseó / Banjo (12-15)

1st Ademar O Connor, CCÉ, Eadon Doire, Uíbh Fhailí

10D Bainseó / Banjo (O18)

2nd Daithi Ó Breacáin, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

11A Maindilín / Mandolin (Faoi 12)

3rd Ciarán Ó Braonáin, CCÉ, Ros Cré, Uíbh Fhailí

11B Maindilín / Mandolin (12-15)

2nd Ademar O Connor, CCÉ, Eadon Doire, Uíbh Fhailí

11D Maindilín / Mandolin (O18)

2nd Daithi Ó Breacáin, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

12A Pianó / Piano (Faoi 12)

1st Roisin Kinsella, CCÉ, Biorra, Uíbh Fhailí

12B Pianó / Piano (12-15)

1st Grainne Ní Mhuinneog, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

2nd Ademar O' Connor, CCÉ, Eadon Doire, Uíbh Fhailí

12C Pianó / Piano (15-18)

2nd Róisín Ní Bhriain, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

12D Pianó / Piano (O18)

3rd Seamus Ó hÓgáin, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

13B Mileoidean / Melodeon (12-15)

1st Ademar O Connor, CCÉ, Eadon Doire, Uíbh Fhailí

14A Rogha Gléas / Miscellaneous (Faoi 12)

1st Sean Kinsella, CCÉ, Biorra, Uíbh Fhailí

14B Rogha Gléas / Miscellaneous (12-15)

2nd Ademar O Connor, CCÉ, Eadon Doire, Uíbh Fhailí

14D Rogha Gléas / Miscellaneous (O18)

1st Clár Aine Ní Chiaráin, CCÉ, Cill Aichidh, Uíbh Fhailí

16B Bodhrán (12-15)

2nd Marc Ó Breacáin, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

18A Foinn Mhalla, Fidil / Fiddle Slow Airs (Faoi 12)

3rd Roisín Ni Chonchúir, CCÉ, Cill Aichidh, Uíbh Fhailí

18D Foinn Mhalla, Fidil / Fiddle Slow Airs (O18)

1st Clar Áine Ni Chiaráin, CCÉ, Cill Aichidh, Uíbh Fhailí

20B Foinn Mhalla, Feadóg Mhór / Flute Slow Airs (12-15)

3rd Grainne Ní Mhuinneog, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

20C Foinn Mhalla, Feadóg Mhór / Flute Slow Airs (15-18)

1st Lucas Ó Meachair, CCÉ, Baile Bui, Uíbh Fhailí

22C Foinn Mhalla, Cruit / Harp Slow Airs (15-18)

2nd Beibhinn Cullen, CCÉ, Cill Aichidh, Uíbh Fhailí

23B Ceol Beirte / Duets (12-15)

1st Ademar O Connor, Sinead Hanamy, CCÉ, Eadon Doire, Uíbh Fhailí

24A Ceol Trír / Trios (Faoi 12)

3rd Aoibh Ní Dhubhlaoich, Fianait Ni Dhubhaloich, Orla Ní Ghillomhartain, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

24B Ceol Trír / Trios (12-15)

2nd Grainne Ní Mhuinneog, Méibh Ni Dhubhlaoich, Naoise Ní Dhubhlaoich, CCÉ, Baile Bui, Uíbh Fhailí

24D Ceol Trír / Trios (O18)

2nd Shauna McGarrigle, Ciana McGarrigle, Ian O Connor, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

25C Bannaí Céilí / Céili Band (15-18)

2nd Lann Eala, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

3rd Ard Éiscir, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

26B Grúpaí Ceoil (12-15)

2nd Baile Buí, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

32B Amhránaíocht ar an Sean Nós (Fir) / Irish Singing (Men) (12-15)

3rd Niall Ó Mathúna, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

32C Amhránaíocht ar an Sean Nós (Fir) / Irish Singing (Men) (15-18)

1st Lúcas Ó Meachair, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

33B English Singing (Ladies) / Amhráin Bhéarla (Mná) (12-15)

2nd Kate Cunningham, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

33C English Singing (Ladies) / Amhráin Bhéarla (Mná) (15-18)

1st Michaela Keenaghan, CCÉ, West Offaly, Uíbh Fhailí

33D English Singing (Ladies) / Amhráin Bhéarla (Mná) (O18)

3rd Ciana McGarrigle, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

34A English Singing (Men) / Amhráin Bhéarla (Fir) (Faoi 12)

1st Martin Ó Céilleachair, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

34B English Singing (Men) / Amhráin Bhéarla (Fir) (12-15)

1st Brian Whittaker, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

3rd Evan Cunningham, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

34C English Singing (Men) / Amhráin Bhéarla (Fir) (15-18)

1st Lúcas Ó Meachair, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

35B Feadaíl / Whistling (12-15)

1st Grainne Ní Mhuinneog, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

36A Portaireacht / Lilting (Faoi 12)

2nd Aoibh Ní Dhubhlaoich, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

36B Portaireacht / Lilting (12-15)

3rd Caitlin Ní Mhuinneog, CCÉ, Baile Bui, Uíbh Fhailí

38E Newly Composed Songs in English / Amhráin Nuacheaptha, Béarla (Aon Aois/Any Age)

1st Pat Fulton, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

39E Píosaí Ceoil Nuacheaptha / Newly Composed Tunes (Aon Aois/Any Age)

3rd Ian O Connor, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

40A Rince Céilí Ochtair, Mná / 8-Hand Céilí Dancing, Ladies (Faoi 12)

1st FOIREANN RÓISÍN, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

3rd Biorra U 12, CCÉ, Biorra, Uíbh Fhailí

40B Rince Céilí Ochtair, Mná / 8-Hand Céilí Dancing, Ladies (12-15)

1st FOIREANN SINEAD, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

2nd BIORRA CCE, CCÉ, Biorra, Uíbh Fhailí

3rd Raithean CCE, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

41A Rince Céilí Ochtair, Measctha / 8-Hand Céilí Dancing, Mixed (Faoi 12)

1st FOIREANN ALISHA, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

42A Rince Céilí Ceathrair, Mná / 4-Hand Céilí Dancing, Ladies (Faoi 12)

1st FOIREANN ORLA, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

3rd BIORRA U 12 Ahaon, CCÉ, Biorra, Uíbh Fhailí

42B Rince Céilí Ceathrair, Mná / 4-Hand Céilí Dancing, Ladies (12-15)

1st FOIREANN NIAMH, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

3rd FOIREANN CAITLIN, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

42C Rince Céilí Ceathrair, Mná / 4-Hand Céilí Dancing, Ladies (15-18)

1st FOIREANN AOIFE, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

48A Rince ar an Sean-Nós (Faoi 12)

1st Joe Grennan, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

48B Rince ar an Sean-Nós (12-15)

3rd Róisín O Hara, CCÉ, Brosna, Uíbh Fhailí

48D Rince ar an Sean-Nós (O18)

2nd Caroline Grennan, CCÉ, Raithean, Uíbh Fhailí

49G Comhrá Gaeilge (Faoi 9)

Q Conal Ó Fearail, CCÉ, Gaelscoil Eadon Doire, Uíbh Fhailí

49I Comhrá Gaeilge (11-13)

Q Róisín Ní Chonchúir, CCÉ, Cill Aichidh, Uíbh Fhailí

50B Storytelling (12-15)

2nd Niall O Mathúna, CCÉ, Baile Buí, Uíbh Fhailí

50D Storytelling (O18)

2nd Tony Collahan, CCÉ, Brosna, Uíbh Fhailí

